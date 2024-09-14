7 вечерних привычек, которые мешают выспаться: дело не только в кофе

Если вы не выспались, день наверняка пойдёт насмарку. Будет сложно сосредоточиться на делах, постоянно будет хотеться то кофе, то спать, вы будете чувствовать себя разбито, а может быть даже и не устои теперь соблазном немного вздремнуть в течение дня.
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