7 вечерних привычек, которые мешают выспаться: дело не только в кофе

Если вы не выспались, день наверняка пойдёт насмарку. Будет сложно сосредоточиться на делах, постоянно будет хотеться то кофе, то спать, вы будете чувствовать себя разбито, а может быть даже и не устои теперь соблазном немного вздремнуть в течение дня.