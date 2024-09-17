На Алтае приставы "блокировали" работу двух "фермерских" объектов газоснабжения

Деятельность опасных производственных объектов приостановлена на 90 суток В Алтайском крае судебные приставы "блокировали" работу двух объектов газоснабжения из-за угрозы жизни и здоровью работникам предприятий в сфере сельского хозяйства, сообщает региональная ФССП.
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