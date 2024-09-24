Снайпер ВС РФ рассказал, как халатность может убить противника

Российские снайперы рассказали какие ошибки могут оказаться роковыми для вражеских стрелков. Снайперы обладают особым, профессиональным чутьем - выждать паузу при артобстреле и незаметно проскочить из одного укрытия в другое.
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