Джазовая звезда Ирина Понаровская похоронила 39-летнего сына

Певица Ирина Понаровская лишилась единственного сына: Энтони Родд умер из-за проблем с сердцем.71-летняя Ирина Понаровская похоронила сына: 39-летний Энтони Родд внезапно скончался от сердечной недостаточности, что стало шоком для всех близких, так как мужчина не жаловался на здоровье и занимался спортом.