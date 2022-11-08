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Не Пугачева: кого на самом деле должны были назвать Примадонной

Не Пугачева: кого на самом деле должны были назвать Примадонной

А ведь все могло сложиться совершенно иначе. Долгие годы прозвище Примадонна ассоциируется как у россиян, так и у жителей других стран лишь с одной певицей – Пугачевой.

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