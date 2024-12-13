Ученый Адамс: дроны над Нью-Джерси связаны с секретными испытаниями США

Американский исследователь Майк Адамс предположил, что сообщения о необычных беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) над Нью-Джерси могут быть связаны с секретными испытаниями, проводимыми военно-морскими силами США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии