Tactical Risk-Off Confirmed — MES Loses 7,670 and Rejects the Re Micro E-mini S&P 500 Index Futures CME_MINI:MES1! SITCo_ Tactical Risk-Off Confirmed — MES Loses 7,670 and Rejects the Retest Market Regime: Tactical Risk-Off / Downside Continuation Systemic Stress: Not confirmed Confidence: High Tuesday strengthened the market’s risk-off structure.
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