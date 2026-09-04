Во Владивостоке заработал единый офис для валютных операций, ВЭД и премиум-обслуживания

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября, ФедералПресс. На улице Светланской во Владивостоке официально открылся первый на Дальнем Востоке совместный офис ПСБ и системы международных расчетов А7.
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