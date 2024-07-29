В КНДР доставлены четыре миллиона доз вакцин для детей и беременных женщин

В Пхеньян было доставлено более 4 миллионов доз вакцины. Как пишет издание The Guardian, это вселяет надежду в ООН, что Северная Корея сможет снова открыться для их сотрудников на фоне сообщений об ухудшении эпидемиологической ситуации.
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