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ТАСС

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Захарова заявила, что Киев сделал ставку на "экспорт терроризма"

Захарова заявила, что Киев сделал ставку на "экспорт терроризма"

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Киевский режим сделал ставку на модель "экспорта терроризма". Об этом в интервью ТАСС заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

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