В Москве пройдёт масштабная встреча: Вопросы безопасности обсудят более 150 стран

Представители свыше 150 государств приглашены в русскую столицу на встречу по безопасности.В конце мая в Москве состоится ежегодная международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
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