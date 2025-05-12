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В Москве пройдёт масштабная встреча: Вопросы безопасности обсудят более 150 стран

В Москве пройдёт масштабная встреча: Вопросы безопасности обсудят более 150 стран

Представители свыше 150 государств приглашены в русскую столицу на встречу по безопасности.В конце мая в Москве состоится ежегодная международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

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