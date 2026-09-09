В Ижевске нотариус незаконно передавала личные данные клиентов риелтору

Ижевск. Удмуртия. И. о. нотариуса нотариального округа Ижевска вынесли приговор за незаконную передачу персональных данных граждан знакомому риелтору.
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