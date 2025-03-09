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Крым готовится побить очередные температурные рекорды

Крым готовится побить очередные температурные рекорды

Крым готовится побить очередные температурные рекорды.О том, какой будет погода на полуострове на следующей неделе, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

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