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Казаков рассказал, как ВС РФ сжигают резервы ВСУ под Харьковом, посадив врага "на шпагат" под Донецком

Казаков рассказал, как ВС РФ сжигают резервы ВСУ под Харьковом, посадив врага "на шпагат" под Донецком

© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ Волчанско-Липцевская операция обеспечила продвижение ВС РФ на Донецком направлении.

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