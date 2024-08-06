Казаков рассказал, как ВС РФ сжигают резервы ВСУ под Харьковом, посадив врага "на шпагат" под Донецком

© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ Волчанско-Липцевская операция обеспечила продвижение ВС РФ на Донецком направлении.
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