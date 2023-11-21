Метадон выявили в анализах поступивших в больницу в Астрахани пациентов

В анализах пациентов, поступивших в больницу в Астрахани, выявили метадон.Напомним, в Астрахани в реанимационном отделении в период с 17 по 20 ноября оказались 19 человек с признаками «токсического отравления неустановленным веществом».
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