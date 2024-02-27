Суд приговорил к колонии охранников обменника, избивших фотографа «Ъ»

В пресс-службе судов общей юрисдикции столицы проинформировали, что Дорогомиловский районный суд приговорил к колонии охранников обменного пункта валют, которые избили фотожурналиста газеты «Коммерсантъ».
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