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Царьград

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76-летний водитель погиб в опрокинувшемся Fiat на ЕКАД

76-летний водитель погиб в опрокинувшемся Fiat на ЕКАД

На пятом километре Екатеринбургской кольцевой автодороги 22 сентября 76-летний водитель «Фиата» не справился с управлением, съехал с трассы и погиб на месте до приезда медиков.

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