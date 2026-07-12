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Ублюдок и выродок просто сдох

Ублюдок и выродок просто сдох

Сегодня с  утра  пришла  хорошая  новость  -  сдох  один  из  самых  ярых русофобов, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов) -  тот самый, что  ещё  в  2023  году сказал примерно  следующее: "Русские умирают.

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Комментарии
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Ловчий
Ну есть же хорошие новости в мире
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4 н.
Олег Филиппов
Наконец то гнида убрался к бандере в ад😡 черти его заждались 😡🤨
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4 н.
ВС
Вадим Скоробогатов
Земля ему СТЕКЛОВАТОЙ... УБЛЮДКУ...Кто следующий в поездку на Киев?????
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4 н.