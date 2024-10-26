Депутат Нилов: Штрафы для водителей повышать нельзя

Штрафов для водителей и так уже более чем достаточно, а увеличивать их размер за неоплаченный проезд по платным дорогам — неудачная идея, учитывая, что автомобилисты даже не всегда знают о том, что заехали на платную трассу.
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