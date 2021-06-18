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Бельгия и Нидерланды в плей-офф Евро, победа Украины, Кержаков возглавил «Нижний Новгород», Буффон в «Парме», Рамос попрощался с «Реалом» и другие футбольные новости

Бельгия и Нидерланды в плей-офф Евро, победа Украины, Кержаков возглавил «Нижний Новгород», Буффон в «Парме», Рамос попрощался с «Реалом» и другие футбольные новости

Всем привет! Как незаметно подкралась пятница в этой веренице событий! Ловите дайджест главных событий вчерашнего дня 🍟 1.

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Лена Мисько
54% хоккеистов НХЛ назвали Василевского лучшим вратарем, второе место у Флери с 8% Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA) провела опрос относительно лучшего вратаря лиги. Первое место в рейтинге занял голкипер «Тампы» Андрей Василевский – у россиянина 54,12% голосов. Вторым стал вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флери – 8,88% голосов. На третьей позиции расположился Кэри Прайс из «Монреаля» – 8,25% голосов. Четвертое место у Коннора Хеллибака из «Виннипега» (5,07% голосов), пятое – у Туукки Раска из «Бостона» (4,02% голосов). Источник: официальный сайт ассоциация игроков НХЛ
Лена Мисько
Представлены символические сборные новичков сезона-2020/21 Лига опубликовала результаты голосования главных тренеров за первую и вторую пятерки дебютантов прошедшего регулярного сезона. Первая сборная новичков: Ламело Болл, «Шарлотт» Энтони Эдвардс, «Миннесота» Тайрез Халибертон, «Сакраменто» Саддик Бэй, «Детройт» Джейшон Тейт, «Хьюстон» Вторая сборная новичков: Иммануэль Куиккли, «Нью-Йорк» Десмонд Бэйн, «Мемфис» Айзек Окоро, «Кливленд» Айзея Стюарт, «Детройт» Патрик Уильямс, «Чикаго» Ранее Новичком года был назван Ламело Болл. За разыгрывающего проголосовали 84 из 100 респондентов. Полные результаты голосования по ссылке (https://pbs.twimg.com/media/E4H4RHsX0AsHob7?format=jpg&name=large).
Лена Мисько
Только один из пяти пенальти был забит на Евро-2020. Соответственно, три сейва на счету вратарей 🧤 1. Удар Пьера-Эмиля Хейбьерга (Дания) вытащил Лукаш Радецки (Финляндия) 2. Криштиану Роналду (Португалия) забил в ворота Петера Гулачи (Венгрия) 3. Гарет Бэйл (Уэльс) пробил выше ворот Яна Зоммера (Швейцария) 4. Георгий Бущан (Украина) отбил удар Эжана Алиоски (Македония) 5. Столе Димитриевски (Македония) отразил удар Руслана Малиновского (Украина) Значит ли это, что забить пенальти стало сложнее, а уровень подготовки вратарей стал сильнее?
Лена Мисько
Мемфис Депай и Эмиель Форсберг чуть поправили ситуацию. Теперь реализованы три из семи пенальти (43%)
Лена Мисько
"Куньлунь" в этом сезоне КХЛ, будет играть исключительно китайцами Финский журналист Саша Хуттунен сообщает, что в рамках подготовки к Олимпиаде за "Куньлунь" в предстоящем сезоне КХЛ будут выступать только игроки из сборной Китая. Чтобы вы понимали – китайская национальная команда играла в прошлом сезоне в третьем чешском дивизионе и проиграла все 46 матчей с разницей шайб 76:406 (и мы не пытаемся пошутить).
Лена Мисько
Очередной удар по репутации и имиджу КХЛ. Если в первые сезоны Куньлунь представлял из себя хотя бы подобие сильной команды, то предстоящий чемпионат, скорее всего, покажет всю бессмысленность данного проекта. Неудивительно, что Кари Ялонен не стал подписываться на это сомнительное мероприятие. Возглавлять в КХЛ команду, составленную из одних китайцев - ударить по своей репутации. Но Ялонен спас свою репутацию, а КХЛ этого сделать не в состоянии...
Ruslan Zakirov
В связи с уродским поведением неонацистов из Украины вы до сих пор продолжаете болеть за своих "братьев"?
сергей озеров
Российский боец UFC в полутяжелом весе Максим Гришин раскритиковал Артема Дзюбу за действия в матче против Бельгии на Евро-2020. «Знаю, что сборная России провела матч в Санкт-Петербурге. Не вникаю в каждый матч турнира, слежу за лидерами футбола и нашими ребятами, но не рассчитываю на определенный результат. Даже не могу спрогнозировать, выйдут они из группы или нет, потому что сборная Дании – серьезный соперник, а финны уже победили датчан. Не знаю состав команды Финляндии, чтобы приблизительно понять силу соперника. Я сам из Тамбова и у нас была команда, которая распалась из-за некоторых функционеров. Когда с «Тамбовом» играл «Зенит», один из самых больших забивателей нашей страны отличился четыре раза и радовался, как мальчишка, а вот в матче с бельгийцами даже не смог подойти к воротам. Поэтому всем нужно смотреть ММА, потому что только в двух видах спорта наши спортсмены очень успешны за границей. Это ММА и хоккей. Мы сами любим драться и бить людей на льду клюшками», – приводит слова Гришина Telesport.
Сергей Микульский
Сейчас по телевизору идёт реклама где футболисты сборной России уверяют, что играют за нас. В исполнении Дзюбы это смотрится комично. Ему надо говорить, что ходит по полю и руками машет за нас, а не играет. Черчесов видимо поистратился раз в рекламе засветился. Интересно он понимает что рекламирует?
Лена Мисько
Они играют за нас??? Что? Это типа мы должны были играть, а они были вынуждены вместо нас выйти?
Сергей Микульский
Нет. Это типа они играют за престиж страны, где мы с тобой живём.
Сергей Микульский
Точнее страны в которой мы живём.
Лена Мисько
это я поняла... пыталась пошутить)
Сергей Микульский
Я понял, что ты шутишь! Оценил! Просто беседу продолжил.
сергей озеров
Московские фан-зоны для просмотра матчей Евро-2020 будут закрыты из-за обстановки с коронавирусом: мэр города Сергей Собянин объявил об ужесточении действующих мер до 29 июня включительно. «Наши посетители и работники зачастую говорят, что мы зря пристаем к ним с ограничениями и вакцинацией. Особенно после того, что они видят по телевизору. Мероприятия, спортивные, зрелищные, гуляльные и так далее. Мы всех предупреждали. Пожалуйста, на стадионах, в больших концертных залах будьте аккуратнее, соблюдайте требования. И что? На танцполах толпы ликующих людей. Я не хотел этого делать, но придется. С сегодняшнего дня ограничим зрелищные мероприятия максимум 1000 людей. Это означает, что театры и кино смогут работать. А массовые зрелищные мероприятия мы на время остановим. Танцполы и фан-зоны для болельщиков тоже придется закрыть», – написал Собянин в блоге.
Лена Мисько
Санкт-Петербург продолжает принимать гостей как из других регионов России, так и из-за рубежа. Десятки тысяч болельщиков из разных стран привезли в город на Неве национальный колорит и хорошее настроение....
Лена Мисько
В Питере явно занижается число заболевших
Лена Мисько
Алые паруса пройдут и ЧЕ, покажут цифры пореальнее... а то 850 госпитализация, а случаев 923. Очень правдоподобно
сергей озеров
Австрийский теннисист Доминик Тим объявил, что не примет участия в Олимпиаде-2020 в Токио. «Всем привет, у меня есть печальные новости для всех вас. Поговорив с командой и проанализировав ситуацию, я принял очень трудное решение отказаться от участия в Олимпийских играх в Токио. Для меня, как и для всех спортсменов, участие в Олимпиаде и представление своей страны – огромная честь, и это делает мое решение еще труднее. Однако 2021 год начался не так, как ожидалось, и я не чувствую себя готовым сыграть в Токио как можно лучше. Последние две недели я усиленно тренировался и постепенно улучшаю физическую форму и концентрацию. Моя цель – усердно работать в ближайшие недели, выкладываться на Уимблдоне, продолжать тренироваться и, надеюсь, защитить титул US Open. Я желаю всей австрийской команде, которая отправится в Токио, всего наилучшего. Я молод и надеюсь, что смогу выступить за Австрию на Олимпийских играх в Париже в 2024 году», – написал Тим в инстаграме.
сергей озеров
Российский теннисист Андрей Рублев удачно начал травяной сезон и вышел в полуфинал турнира ATP 500 в Галле (Германия). В четвертьфинальном матче Рублев переиграл немца Филиппа Кольшрайбера со счетом 7:6(4), 6:2. Матч продлился 1 час 22 минуты. Андрей девять раз подал навылет, у его соперника – семь эйсов. Статистика двойных ошибок – ноль у Рублева против двух у Кольшрайбера. Вторая ракетка России реализовал два брейк-пойнта из трех, а его оппонент ни разу не приблизился к возможности взять чужую подачу В полуфинале Андрей сыграет либо с Ллойдом Харрисом, либо с Николозом Басилашвили. Рублев занимает седьмое место в рейтинге ATP.
Лена Мисько
❗️В Москве почти +3000 к вчерашнему дню. В Москве за сутки выявлено 9056 новых заболевших коронавирусом.
Лена Мисько
это ужас вообще.... и это еще не пик, учитывая июльские отпуска
Лена Мисько
С другой стороны, оф.статистика никогда не была особо точной. Может подталкивают к вакцинации? ))
Лена Мисько
[Переслано из РИА Новости] В Магадане не осталось свободных мест в реанимации инфекционного госпиталя
Лена Мисько
в общем, почти принудительная вакцинация
Ruslan Zakirov
Обрати внимание на даты, указанные в данном "документе". Я списался на берег с одной буровой 28 апреля, а с другой 25 мая. Ни на одной из них сотрудники Газпрома не были вакцинированы и даже 50%. Данного письма также не было на информационных досках на буровых. Не знаю, откуда ты находишь подобные "документы".
Лена Мисько
мне прислал этот документ человек из Красноярска, он работает экологом в этой конторе
Лена Мисько
может быть буровая не является стационарным рабочим местом, но не доверять Андрею у меня нет никаких оснований
Ruslan Zakirov
Эти две буровые принадлежат ПАО Газпром и оперируются Газпром флотом.
Лена Мисько
это я поняла, и что? буровая это стационарное рабочее место?
Ruslan Zakirov
Что значит стационарное рабочее место? Это где такое понятие фигурирует? Это самоходные морские буровые установки. Они конечно перемещаются, но не так чтобы часто. Например, сейчас они стояли на одном месте полгода. Далее переход из Находки на юг Сахалина и потом тут же на точку бурения рядом. Другое дело, что и там на бурежке они будут стоять на одном месте месяца 4-5.
Лена Мисько
В документе, к которому ты придираешься... прочитай внимательно
Лена Мисько
Как ты добился таких результатов в карьере, о которых ты пишешь, если ты такой невнимательный и вообще не умеешь в логику
Ruslan Zakirov
Просто я тебе скажу так, что там на буровой бывают люди, которые в том же самом Газпром флоте имеют фиксированные или как это правильно по-русски (в данном документе) места. То есть. На буровой бывает экипаж, а бывает туда приезжают люди с аудитом и прочими вопросами, у которых постоянным местом работы является их офис в СПб или в Москве. Но даже те, кто приезжал из офисов не имели вакцинации.
Лена Мисько
РБК (https://www.rbc.ru/society/18/06/2021/60cc94d79a7947e42a96ec21?from=from_main_1) Собянин заявил об индийском штамме у почти 90% заболевших COVID в Москве Индийский штамм коронавируса выявлен почти у 90% новых заболевших COVID-19 жителей Москвы, сообщил в интервью «Первому каналу» мэр Сергей Собянин. *** Измененный индийский штамм выявили у 89,3% новых заболевших в столице. По словам Собянина, он более агрессивный и для противостояния ему нужно почти в два раза больше антител, чем для борьбы с уханьским вариантом Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/society/18/06/2021/60cc94d79a7947e42a96ec21?from=from_main_1
сергей озеров
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Футболисты "Спартака" оставили очень хорошее и позитивное впечатление о себе на первой тренировке после отпуска, заявил новый главный тренер московской команды Руй Витория. Спартаковцы начали подготовку к новому сезону на базе в подмосковной Тарасовке. В четверг команда провела первое занятие под руководством португальского специалиста, который был официально представлен как главный тренер "Спартака" в понедельник. "После знакомства и первой тренировки остались очень позитивные впечатления. Присутствует фактор свежести. Новый тренер, начало нового сезона, поэтому все футболисты горят желанием. Есть над чем работать, и мы будем обращать на это внимание, но первое впечатление очень хорошее, – сказал Витория в интервью, опубликованном на канале "Спартака" в YouTube. – Поговорил с ребятами, пожелал им удачи и хорошего сезона. Также было несколько слов, чтобы изначально вселить в них уверенность. Сказал им, что предстоит большая, непростая работа, которую будем делать все вместе, как одна команда". "Безусловно, на тренировках сейчас будет присутствовать физическая составляющая, но футболисты – не легкоатлеты. Стараемся подходить к этому вопросу более комплексно. С самого начала работы рассказываем футболистам о тех принципах и той игровой философии, которую хотим увидеть на поле. У нас есть целая методология, разработанная специально для этого", – добавил тренер.
Лена Мисько
Ждет ли наш футбол обязательная вакцинация? Неукротимый Карп разбирается в вопросе. **** Инсайды от Карпа, [18.06.21 19:37] Российские клубы может затронуть обязательная вакцинация: что думают в РФС? Лютый трэш подкрался незаметно. 15 июня вышло постановление главврача столицы нашей родины с перечнем сфер, работникам которых предписывается ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ вакцинация от короновируса. Не менее 60% от персонала, задействованного, к примеру, в проведении массовых физкультурных и спортивных мероприятий — должны уколоться и забыться. В случае отказа пройти эту процедуру — работодатель НЕ БУДЕТ ВПРАВЕ УВОЛИТЬ такого сотрудника. Однако обеспечить не менее 60% вакцинированных — необходимо. Власти пихают направо-налево в добровольно-принудительном порядке вакцину, чья безопасность и эффективность вдолгую, и даже по сравнению с зарубежными аналогами — еще не доказана. Ну или, как минимум, она непризнанна международным сообществом. Однако граждане могут потерять заработок, если вдруг возразят и откажуться вакцинироваться. Хоть это и опровергают из Совета Федерации. По ощущениям, это незаконно, но даже юристы не могут пока дать однозначный ответ — касается ли указание московского главврача, к примеру, футболистов или нет? А если — легионеров? По нашим ЕвроСтавочным данным, для РФС эта директива стала полной неожиданностью. Наверху даже и не подумали проконсультироваться с профильными организациями о том, как их очередной замысел будет работать на земле, а не в фантазиях чиновников из высоких кабинетов. На эту минуту в союзе идут консультации с органами власти и поиск приемлемого решения. Специфика футбольной отрасли такова, что каждый игрок может отказаться от вакцинации, и если с ним расторгнуть контракт — он получит всю оплату до конца договора. А это могут быть очень большие деньги. Привить от ковида необходимо не менее 60% персонала и этот подход может стать убийственным для российского футбола. Особенно, с учетом обилия иностранцев. Их то убедить принять местную вакцину будет сложно. Хотя и среди россиян достаточно противников этого дела. РФС и РПЛ пока не готовы давать комментарии по вопросу обязательной вакцинации, но нам с ЕвроСтавкой подтвердили в союзе, что этот вопрос стоит на повестке дня и по нему ведутся активные консультации. Карпу спецом для Eurostavka (https://eurostavka.ru/news/football/futbolnym-klubam-rossii-grozit-obyazatelnaya-vaktsinatsiya) удалось пообщаться с исполнительным директором ФНЛ Иваном Шабановым. Вот его спич: «Комментировать постановление уполномоченных органов я не в праве. Есть процедура, наложены определенные обязательства. Есть вопросы, ответы на которые нам самим неясны, мы хотим их уточнить с помощью РФС. В том числе, по части вакцинации футболистов. На уровне аппарата лиги мы приняли решение: кто посчитал необходимым, сделал прививку, и я в том числе. Говорить за ФНЛ в целом — как будет реализована обязательная вакцинация, можно будет лишь тогда, когда мы сами будем понимать этот процесс. Все сводится к механизму. Какую реализацию с нашей стороны уполномоченные органы исполнительной власти хотели бы видеть. Мы должны разобраться, как это сделать», — отметил (https://eurostavka.ru/news/football/futbolnym-klubam-rossii-grozit-obyazatelnaya-vaktsinatsiya) Шабанов. Напомню, что в России зарегистрированы три вакцины (исключительно российские): Спутник V, КовиВак и ЭпиВакКорона. Теперь перед ФНЛ, как и перед РПЛ с ПФЛ — стоит несколько важных вопросов. В частности: достаточно ли будет засчитать первый этап вакцинации, или необходимы оба (первый надо провести до 15 июля, второй до 15 августа), а также распространяется ли обязательная вакцинация на иностранных футболистов? Руководство лиг и РФС находятся в процессе решения этих вопросов. Найдут они приемлемый выход из ситуации или обязательная вакцинация — лишь ширма для махинаций на государственном уровне? Источник: Eurostavka (https://eurostavka.ru/news/football/futbolnym-klubam-rossii-grozit-obyazatelnaya-vaktsinatsiya)
Лена Мисько
Инсайды от Карпа, [18.06.21 21:28] ЗП 18-ЛЕТНЕГО ТЮКАВИНА в «ДИНАМО» РАСТЕТ на ₽12 МЛН/ГОД — ОТСТУПНЫХ НЕТ Клуб пытается сделать хорошую мину при игре с открытым финалом и рисками. Цифровой Карп и ЕвроСтавка со счетами вносят важное уточнение (https://eurostavka.ru/news/football/zarplata-18-letnego-tyukavina-v-dinamo-budet-rasti-na-12-mln-rubley-v-god), раз у Биги появились сомнения. Отец утверждает, что ЗП Тюкавина — это €30к или ₽2,7 млн в месяц. Но это не так. Реальный заработок 18-летнего форварда в «Динамо» может составить даже НЕ около 200 млн рублей за весь срок контракта (заключен по схеме 3+1), как мы писали ранее — а ближе к 300 мультам. Добавим фактуры): каждый следующий год контракта в «Динамо» доход Тюкавина будет расти — на ₽1 млн. То есть, он будет зарабатывать 4-5-6-? млн рублей в месяц в первый, второй, третий и четвертый год в клубе. Таким образом, за первые три года соглашения с «Динамо» этот футболист поднимет ₽180 млн (48+60+72). Честно, мы не знаем как изменится ЗП игрока в четвертый, добавочный год его контракта с клубом. Но даже если она останется на том же уровне: ₽6 млн/мес, то по истечению последнего года договора — сумма совокупного дохода вместе с подписным бонусом (€200к или ₽18 млн) за весь период работы Тюкавина в «Динамо» — составит 270 млн рублей (18+48+60+72+72). Это без премиальных: по версии Егорова они зафиксированы на отметке — 7к евро или 630к рублей за гол, ассист или заработанный пенальти. А теперь самое главное: в контракте Тюкавина — нет отступных. Именно это позволило его представителям договориться на такую хорошую зарплату для столь юного игрока. «Динамо» важно было сохранить собственного воспитанника и они это сделали. Теперь никакой «Зенит» его не заберет, как когда-то Кокорина, хоть Саша и не был продуктом своей академии. Ошиблись или нет динамики с цифрами — будет зависеть от голевой статистики самого Тюкавина. Как думаете, у Кости получится оправдать высокие надежды боссов «Динамо» и фанатов команды легендарного Яшина? Источник: Eurostavka (https://eurostavka.ru/news/football/zarplata-18-letnego-tyukavina-v-dinamo-budet-rasti-na-12-mln-rubley-v-god) @karpinside
Лена Мисько
УЕФА отказался проводить в Беларуси все мероприятия под своей эгидой *** УЕФА решил не проводить в Беларуси мероприятия под своей эгидой. Об этом Фонду спортивной солидарности в ответ на соответствующие запросы сообщил заместитель генерального секретаря УЕФА Кевин Лямур. Все соревнования, запланированные на 2021 год в Беларуси, не состоятся. Под эгидой УЕФА, в частности, проводятся Лига чемпионов и Лига Европы. Лямур также выразил солидарность с теми спортсменами, которые борются за защиту своих прав, включающих право на свободу выражения мнений. Напомним, летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. С самолета был снят журналист Роман Протасевич, в Беларуси против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «организация массовых беспорядков». Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Кроме того, Протасевич включен КГБ Беларуси в список лиц, причастных к терроризму. После этого ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили беларусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Беларуси, а самолетам компании «Белавия» запрещено совершать полеты в определенные европейские страны. * Источник — Tribuna.com Беларусь

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