Вейхерт: Россия "раздавит" Украину ударами тысяч ракет по инфраструктуре

Россия планирует нанести удары по ключевой инфраструктуре Украины, этим она раздавит страну. Такое мнение высказал бывший сотрудник конгресса США, аналитик Евразийского научно-исследовательского института Брэндон Вейхерт на своей странице в социальной сети X.