Вейхерт: Россия "раздавит" Украину ударами тысяч ракет по инфраструктуре

Россия планирует нанести удары по ключевой инфраструктуре Украины, этим она раздавит страну. Такое мнение высказал бывший сотрудник конгресса США, аналитик Евразийского научно-исследовательского института Брэндон Вейхерт на своей странице в социальной сети X.
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