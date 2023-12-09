Причиной гибели двух человек в Екатеринбурге назвали отравление угарным газом

В Следственном Комитете по Свердловской области поделились информацией о том, что, согласно предварительным данным, смерть россиян, тела которых были ранее найдены в автомобиле в Екатеринбурге, произошла из-за отравления угарным газом.
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