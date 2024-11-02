В Госдуме предложили запустить лотерею для новорожденных

НК

Наталья Котельникова

А чей-то, как этим депутатам и их наследничкам всё за дорма, всё за счёт народа, всё и всегда бесплатно, миллиардами, а детям простого народа в лотерею предлагают сыграть! Ну, зажрались и охамели. Да у нас и так жизнь сплошная лотерея, потому как не знаешь, выходя из дома, толи тебя сберовский самокат собьёт, толи тебя мастурбеки забьют или зарежут у подъезда собственного дома. Вообще не известно - вернёшься домой живой или здоровой и всё благодаря "успешной" законодательной деятельности этой самой ГД.