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В Госдуме предложили запустить лотерею для новорожденных

В России стоило бы запустить лотерею для новорожденных и разыгрывать среди них автомобили и квартиры.

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Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
А чей-то, как этим депутатам и их наследничкам всё за дорма, всё за счёт народа, всё и всегда бесплатно, миллиардами, а детям простого народа в лотерею предлагают сыграть! Ну, зажрались и охамели. Да у нас и так жизнь сплошная лотерея, потому как не знаешь, выходя из дома, толи тебя сберовский самокат собьёт, толи тебя мастурбеки забьют или зарежут у подъезда собственного дома. Вообще не известно - вернёшься домой живой или здоровой и всё благодаря &quot;успешной&quot; законодательной деятельности этой самой ГД.
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