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Порядок, государство

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Дальнобойный аргумент против беспилотной авиации врага

Расчеты самоходки 2С5 «Гиацинт-С» 73-й артиллерийской бригады, действующие на Краснолиманском направлении, методично уничтожают пункты управления дронами противника Они рассказали корреспонденту «МК», как организована охота на дроноводов врага.

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