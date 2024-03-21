Ещё одно доказательство того, что уничтожен должен быть не только режим в Киеве, но и все его адепты.

ВП

Виктор Петров

Дело то в том, что хохлами правят евреи и выруси с еврейскими корешками. Подымите происхождение или семейные данные по каждому в верхушке куева. Вот и происхождение патологической ненависти и как ни странно спайки с заподенцами, которые к славянам имеют весьма сомнительную связь.