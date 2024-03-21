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УКРАИНА КАРАЕТ ЗА ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ: В КИЕВЕ АРЕСТОВАНА СЕМЬЯ, ХОРОНИВШАЯ РУССКИХ СОЛДАТ

УКРАИНА КАРАЕТ ЗА ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ: В КИЕВЕ АРЕСТОВАНА СЕМЬЯ, ХОРОНИВШАЯ РУССКИХ СОЛДАТ

В Киеве, по сообщению местной прессы, арестована семья: отец и сын. Их задержали за то, что они хоронили останки русских солдат, которые погибли в боях под Киевом.

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Комментарии
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Ural Karahanow
Ещё одно доказательство того, что уничтожен должен быть не только режим в Киеве, но и все его адепты.
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14 час.
ИП
Игорь Петров
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11 час.
ВП
Виктор Петров
Дело то в том, что хохлами правят евреи и выруси с еврейскими корешками. Подымите происхождение или семейные данные по каждому в верхушке куева. Вот и происхождение патологической ненависти и как ни странно спайки с заподенцами, которые к славянам имеют весьма сомнительную связь.
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3 час.

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