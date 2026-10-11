Полиция Франкфурта задержала 63 человека после концерта Макса Коржа из-за драки и пиротехники

Полиция Франкфурта задержала 63 человека после концерта белорусского исполнителя Макса Коржа, который прошёл на стадионе Deutsche Bank Park.
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