Иран пожаловался Каллас на Украину

Украина должна взять на себя ответственность за атаку на иранское торговое судно в Каспийском море. Об этом глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил верховному представителю Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас в ходе телефонного разговора, передает Fars.
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