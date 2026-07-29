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Иран пожаловался Каллас на Украину

Иран пожаловался Каллас на Украину

Украина должна взять на себя ответственность за атаку на иранское торговое судно в Каспийском море. Об этом глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил верховному представителю Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас в ходе телефонного разговора, передает Fars.

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