МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 214 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Стэйси
    Информация об этом была и раньше"Нам кололи пусты...
  • сергей ямин
    До каких пор мы все будем терпеть?! Бомбардировка севастопольского  пляжа 23 июня 2024 года, это ответ американско-ук...За Севастополь ру...
  • Юрий Зубрин
    Надо отвечать ....Севастополь, скор...

Где служил генерал Картаполов и какие награды имеет

Где служил генерал Картаполов и какие награды имеет

2 дня назад 25K прочитали Андрей Картаполов рос в строгости и дисциплине, с детства мечтал стать военным, как его отец и деды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Аверков
как это МИНИМАЛЬНЫЙ призывной возраст повышен до 30лет??....может,предельный призывной повышен?......а минимальный остался прежним-18лет!!!
Ответить
13 час.
Александр Сумской
👍
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх