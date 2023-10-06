FORZA MOTORSPORT PREMIUM EDITION+MOTORSPORT 7 ULTIMATE ⭐️ ⭐️ ⭐️ Товар выдается автоматически МГНОВЕН...

FORZA MOTORSPORT PREMIUM EDITION+MOTORSPORT 7 ULTIMATE⭐️ ⭐️ ⭐️ Товар выдается автоматически МГНОВЕННАЯ (24/7) GLOBAL-активировать можно в любом регионе!⭐️ ⭐️ ⭐️——————————- ❗ Внимание Вы покупаете общий MICROSOFT STOR аккаунт для игры в ONLINE режиме——————————————————–❤️❤️❤️ Оставьте положительный отзыв и получите денежный сертификат❤️❤️❤️————————-МЫ ДАЁМ ПОЖИЗНЕННУЮ ГАРАНТИЮУ НАС ВСЕГДА ЕСТЬ АКТИВАЦИИ (БЕЗ ОЧЕРЕДИ)⭐Что дает вам покупка✅1 Доступ к официальному аккаунту MICROSOFT STOR✅2 Пожизненный доступ к аккаунту✅3 Доступ ко всем обновлениям игры✅4 Техническая поддержка и помощь в запуске игры если потребуется бесплатно⚠️Важно знать❗ Одна активация один ПК❗ Вы покупаете общий MICROSOFT STOR аккаунт это означает что на нем играете не только вы❗ Аккаунт бессрочный , почту и пароль поменять невозможно.