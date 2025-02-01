В Петербурге планируют открыть полигон для беспилотников в Левашово

Рассматриваются также площадки на юге города Власти Петербурга ищут новую площадку для полигона, где будут проходить испытания беспилотников, передает ТАСС со ссылкой на председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александра Ситова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии