Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж освобожден из британской тюрьмы в обмен на признание вины

притянут в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.Пять лет в британской тюрьме тоже не санаторий.Так что здоровье не то . Или глядишь "вдруг" тромб оторвется, или несчастный случай в ванной.

лл

лина любимцева

Никакой вины за Ассанжем НЕТ. Но то, что он "признал вину", это только чтобы выйти на свободу. Принудили признать. А сейчас нужно молиться за Ассанжа, чтобы его отпустили, а то от этих тварей американцев какой угодно гадости можно ждать. Чего угодно, кроме хорошего.