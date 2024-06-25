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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж освобожден из британской тюрьмы в обмен на признание вины

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж освобожден из британской тюрьмы в обмен на признание вины

Австралийский журналист Джулиан Ассанж освобожден из британской тюрьмы, в которой он провел последние пять лет.

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Комментарии
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Андрей
могут кинуть ассанжа. Легко.
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14 час.
Виктор Тимошевский
притянут в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.Пять лет в британской тюрьме тоже не санаторий.Так что здоровье не то . Или глядишь &quot;вдруг&quot; тромб оторвется, или несчастный случай в ванной.
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13 час.
лл
лина любимцева
Никакой вины за Ассанжем НЕТ.  Но то, что он &quot;признал вину&quot;, это только чтобы выйти на свободу. Принудили признать. А сейчас нужно молиться за  Ассанжа, чтобы его отпустили, а то от этих тварей американцев какой угодно гадости можно ждать. Чего угодно, кроме хорошего.
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11 час.

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