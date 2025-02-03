По словам инсайдера, PlayStation State of Play пройдёт в ближайшие недели По информации ...

По словам инсайдера, PlayStation State of Play пройдёт в ближайшие неделиПо информации инсайдера NateTheHate, у которого есть хороший послужной список раскрытия игровых анонсов и открытий до официального объявления, следующая презентация PlayStation State of Play пройдёт в ближайшее время.
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