По словам инсайдера, PlayStation State of Play пройдёт в ближайшие недели По информации ...

По словам инсайдера, PlayStation State of Play пройдёт в ближайшие неделиПо информации инсайдера NateTheHate, у которого есть хороший послужной список раскрытия игровых анонсов и открытий до официального объявления, следующая презентация PlayStation State of Play пройдёт в ближайшее время.