Экс-главком ВСУ предрек мощный прорыв фронта российскими войсками

КИЕВ, 23 ноября, ФедералПресс. Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что Россия сможет добиться значительного прорыва на фронте, когда у нее будет достаточно ресурсов и «технологических материалов».
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