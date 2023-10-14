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Морган о дубле Роналду в матче Португалии: «Можете представить себе, что вы так же успешны, как он, но все еще испытываете такой голод к голам, рекордам и трофеям? И это в 38 лет»

Морган о дубле Роналду в матче Португалии: «Можете представить себе, что вы так же успешны, как он, но все еще испытываете такой голод к голам, рекордам и трофеям? И это в 38 лет»

Португальцы одержали победу над Словакией в 7-м туре отборочного турнира (3:2) и гарантировали себе место в финальной стадии чемпионата Европы.

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