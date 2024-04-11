Большинство IT-специалистов использует искусственный интеллект в работе

Аналитики онлайн-школы программирования «Хекслет» провели исследование и выяснили, что большинство опрошенных IT-специалистов (65%) использует искусственный интеллект (ИИ) для улучшения своих разработок: 39% нечасто обращаются к системе, 20% — периодически и только 6% — регулярно.