Большинство IT-специалистов использует искусственный интеллект в работе

Аналитики онлайн-школы программирования «Хекслет» провели исследование и выяснили, что большинство опрошенных IT-специалистов (65%) использует искусственный интеллект (ИИ) для улучшения своих разработок: 39% нечасто обращаются к системе, 20% — периодически и только 6% — регулярно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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