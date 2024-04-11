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Большинство IT-специалистов использует искусственный интеллект в работе

Большинство IT-специалистов использует искусственный интеллект в работе

Аналитики онлайн-школы программирования «Хекслет» провели исследование и выяснили, что большинство опрошенных IT-специалистов (65%) использует искусственный интеллект (ИИ) для улучшения своих разработок: 39% нечасто обращаются к системе, 20% — периодически и только 6% — регулярно.

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