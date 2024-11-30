Татьяна Засухина: «На сегодняшний день более 5,5 тысяч жителей нашего города носят гордое звание «Почетный донор Санкт-Петербурга»»

Как поощряется донорство крови в городе, насколько оно развито и актуально «Петербургскому дневнику» рассказала главный врач Городской станции переливания крови - Расскажите какие группы крови в вашей практике наиболее востребованы и с чем это связано? - Городская станция переливания крови как главное учреждение службы крови Санкт-Петербурга заготавливает донорскую кровь и ее компоненты для более 80 медицинских организаций Санкт-Петербурга.