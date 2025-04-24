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План "Ж": Запад готов использовать на Украине свой последний козырь - "грязную бомбу"

План "Ж": Запад готов использовать на Украине свой последний козырь - "грязную бомбу"

БлокнотРУ The Times of Israel неслучайно перед встречей в Лондоне, где представят мирный план Трампа, выпустил статью о покупке Киевом препаратов от радиации.

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