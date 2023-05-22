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Взрыв прогремел в одном из зданий силовых ведомств на территории Белгорода

Взрыв прогремел в одном из зданий силовых ведомств на территории Белгорода

Мощный взрыв произошел в центре Белгорода. Ряд Telegram-каналов сообщает, что «прилет» был в здание местного отделения Федеральной службы безопасности (ФСБ).

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