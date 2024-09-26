Школьники Новодвинска изучают будущие профессии

25 сентября в Новодвинске прошло большое городское родительское собрание для 10-11 классов. Мероприятие прошло в рамках старта проекта «САФУ – Путь в профессию»«САФУ — путь в профессию» — это профориентационный проект.
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