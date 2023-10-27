Пахмутова находит силы в воспоминаниях: жизнь после смерти Добронравова Елена ГалицкаяВ минувшие выходные Александра Пахмутова, легендарная композитор, прожила свои первые 40 дней без своего супруга, поэта-песенника Николая Добронравова.
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