Пахмутова находит силы в воспоминаниях: жизнь после смерти Добронравова Елена ГалицкаяВ минувшие выходные Александра Пахмутова, легендарная композитор, прожила свои первые 40 дней без своего супруга, поэта-песенника Николая Добронравова.