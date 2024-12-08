Лавров отреагировал на события в Сирии

Мир не может позволить террористам захватыать территории Сирии, это недопустимо. Так отреагировал на события в регионе министр иностранных дел России Сервей Лавров на XXII Дохийском форуме в столице Катара.
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