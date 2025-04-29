Более 80 нижегородских школьников стали финалистами XXI олимпиады по информатике им. В.Д. Лелюха

В Нижнем Новгороде состоялся финал XXI олимпиады школьников по информатике им. В. Д. Лелюха. Инициатором появления традиционного состязания по алгоритмическому программированию среди учащихся нижегородских школ более 20 лет назад стал Владимир Денисович Лелюх — доцент мехмата ННГУ, основоположник нижегородской школы олимпиадного программирования.