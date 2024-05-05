Военные пекари группировки войск Днепр испекли куличи для всех российских военнослужащих в Запорожской и Херсонской областях

Пасхальные куличи изготовили исключительно из натуральных продуктов: муки, сахара, сливочного масла, молока – и выпекли как в традиционных формах, так и в виде стандартной булки хлеба.
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