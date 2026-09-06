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Коса возвращается: самая простая прическа осени 2026

Коса возвращается: самая простая прическа осени 2026

Коса снова в моде — хотя, кажется, никуда и не уходила. Этой осенью она появляется на подиумах, в street style и постепенно возвращается в повседневные образы.

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