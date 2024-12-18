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Нижегородская правда

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Нижегородцев приглашают на новогодний спектакль для всей семьи на конном манеже

Нижегородцев приглашают на новогодний спектакль для всей семьи на конном манеже

22 декабря нижегородцев приглашают на новогодний спектакль для всей семьи, который организует автономная некоммерческая организация адаптивной и оздоровительной верховой езды «Достижение» в рамках проекта «Исконная семья».

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