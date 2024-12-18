Нижегородцев приглашают на новогодний спектакль для всей семьи на конном манеже

22 декабря нижегородцев приглашают на новогодний спектакль для всей семьи, который организует автономная некоммерческая организация адаптивной и оздоровительной верховой езды «Достижение» в рамках проекта «Исконная семья».
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