Воронежский «Буран» крупно обыграл казанский «Барс»

Воронежский «Буран» победил казанский «Барс» со счётом 4:1, забросив две шайбы во втором периоде и ещё две в третьем.
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