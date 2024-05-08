Кристина Асмус отдохнула на Алтае и довела до экстаза голубоглазую собаку

Отдых в горах она назвала возможностью "откалибровывать себя" Кристина Асмус в Республике Алтай / Фото: соцсети Кристины Асмус Российская актриса Кристина Асмус написала с соцсетях, что отдохнула в Республике Алтай и опубликовала несколько фотографий.
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