Кристина Асмус отдохнула на Алтае и довела до экстаза голубоглазую собаку

Отдых в горах она назвала возможностью "откалибровывать себя" Кристина Асмус в Республике Алтай / Фото: соцсети Кристины Асмус Российская актриса Кристина Асмус написала с соцсетях, что отдохнула в Республике Алтай и опубликовала несколько фотографий.