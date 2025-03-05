Игорь Бабушкин: Астраханская область готова к весеннему половодью и пожароопасному сезону

На прошедшем заседании совета при полномочном представителе Президента РФ в ЮФО Владимире Устинове обсуждались меры повышения пожарной безопасности и снижения рисков ЧС в паводковый период на территории федерального округа.
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