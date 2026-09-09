Захарова обвинила канцлера Германии в зависимости от военного комплекса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что канцлер Германии Фридрих Мерц действует в интересах немецкого военно-промышленного комплекса и стремится увеличить число военных заказов.
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