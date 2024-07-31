Чемпионат и Первенство России по водно-моторному спорту пройдут в Кинешме с 1 по 5 августа

<p> В этом году в зрелищных состязаниях в гавани реки Кинешемки примут участие более 200 спортсменов из Москвы и Санкт-Петербурга, Ивановской, Московской, Липецкой, Свердловской, Тверской, Кемеровской, Новосибирской областей, Краснодарского, Пермского, Красноярского, Ставропольского краев, Республик Башкортостан, Татарстан, Хакасия, других регионов России.